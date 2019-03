De tractor van vrijwilligersorganisatie Stadsakkers Eindhoven is gestolen. Een klap in het gezicht van de vrijwilligers, want ze hebben de tractor juist in deze periode van het jaar zo hard nodig om alle groenten te verbouwen die ze aan de Voedselbank schenken.

Het is niet het eerste incident waar de stichting mee te maken krijgt. Een jaar geleden is er brand gesticht in hun kantine en nog eerder werden er ruiten ingegooid.

Voorzitter Hennie Kuijken denkt dat de daders zich goed hebben voorbereid. "De deur is met een slijptol opengemaakt en er is verder niets gestolen. Ze kwamen echt bewust voor de tractor. Alsof het op bestelling was."

Een tweedehands tractor zou een oplossing kunnen zijn, maar dat valt nog niet mee. "We hebben echt een hele specifieke tractor nodig. Onze velden zijn daar precies op afgestemd. Die vind je niet zomaar, ook niet tweedehands", licht Kuijken toe.

Voorheen zat het AZC er nog. Dat was positief volgens Kuijken. "Dan wist je in ieder geval dat er altijd iemand een oogje in het zeil hield. Nu is er niemand meer. En 's nachts zijn niet eens meer de lantaarnpalen aan.

"De organisatie heeft een deal gesloten met een beveiligingsbedrijf uit Eindhoven. Zij maken voortaan iedere nacht een rondje langs de Stadsakkers."