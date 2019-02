De Eindhovense stembureaus gaan bij de aanstaande verkiezingen voor het eerst werken met een StembureauApp. Die moet helpen bij het herkennen van ongeldige passen en houdt de opkomstcijfers bij.

In het stemhokje verandert er niets: het stemmen zelf gebeurt nog steeds met een rood potlood. De app moet vooral helpen bij de organisatie eromheen. Voorheen werden alle 122 stembureaus in de stad tenminste drie keer per dag gebeld voor de tussentijdse opkomstcijfers. Dat hoeft nu niet meer. Ook is er in de app een chatfunctie ingebouwd, zodat de gemeente in live verbinding staat met alle bureau's.



De tablets die uitgerust zijn met de StembureauApp zijn extra beveiligd. Ze zijn uitgerust met een speciale simkaart en kunnen alleen verbinding maken met een beveiligde omgeving.



De StembureauApp is ontwikkeld door de gemeente Rotterdam. Eindhoven is een van eerste tien gemeenten in Nederland die hem in gebruik neemt bij de Provinciale Statenverkiezingen. Die verkiezingen worden gehouden op woensdag 20 maart.