Park Hilaria is in Eindhoven het meest toegankelijke evenement voor mensen die slecht ter been zijn. De kermis heeft de Gouden Duim gekregen uit handen van Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE).

In 2018 zijn een aantal evenementen in Eindhoven door vrijwilligers bezocht en beoordeeld. Er is onder meer gekeken naar invalidenparkeerplaatsen en een geschikte toegangsroute voor rolstoelgebruikers.

Daarnaast is de leesbaarheid van de bewegwijzering vanuit een rolstoel beoordeeld, net als de aanwezigheid van invalidentoiletten en assistentie voor mensen met een beperking.

Park Hilaria kwam van alle bezochte evenementen het best uit de bus. "Wij zijn heel blij met deze erkenning. We zijn al een aantal jaren bezig om het evenement echt voor iedereen toegankelijk te maken. En daar horen de mindervaliden zeker ook bij. Fijn als het opgemerkt en gewaardeerd wordt", zegt de organisatie van de kermis.

De Zilveren Duim ging naar de Dutch Design Week op Strijp-S. Dat is een aanmoedigingsprijs die dit jaar voor het eerst is uitgereikt.