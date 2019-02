Een auto is maandagochtend gecrasht op de A2 bij Eindhoven. Een traumahelikopter rukte uit om ter plaatse hulp te verlenen. De bestuurder van de auto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De auto reed op de A2 en kwam door nog onbekende oorzaak in de berm terecht. De wagen sloeg een aantal keer over de kop en kwam vervolgens tot stilstand in de greppel tussen de A2 en de N2.

De bestuurder zat in zijn auto bekneld en is door medewerkers van de brandweer bevrijd. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen, die landde op de N2.

De weg werd daardoor volledig afgesloten. Ook een rijstrook van de A2 ging dicht. Een trauma-arts heeft het slachtoffer ter plaatse behandeld, daarna is de man met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is.

De politie doet nog onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.