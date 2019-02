De parkeerplaatsen die in het centrum van Eindhoven verdwijnen, komen terug aan de randen van de stad of in parkeergarages.

Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van D66. De Eindhovense fractie stelde er vragen over, omdat de partij vindt dat er aangestuurd moet worden op een autoluwe binnenstad. Eindhoven zou, net als Utrecht, het autogebruik in het centrum moeten ontmoedigen.



In antwoord op de vragen staat dat "bij vrijwel alle ontwikkelingen die momenteel gaande zijn er meer parkeerplaatsen verdwijnen dan dat er terugkomen". Er worden voorbeelden aangehaald van parkeerplekken aan de Stationsstraat of de Tramstraat. Als stukken straat in aanmerking komen voor herontwikkeling, komt daar nagenoeg altijd een gebouw of groen voor in de plaats.



Ook bij de onthulling van de nieuwe plannen van de Vestdijk heeft het stadsbestuur geschreven dat de binnenstad van Eindhoven in 2025 autoluw moet zijn.