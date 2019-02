Burgemeester Jorritsma gaat Eindhovense panden eerder sluiten als daar drugsgerelateerde zaken plaatsvinden, zoals handel of productie. Dat schrijft de burgemeester vrijdag in een brief aan de gemeenteraad.

Voortaan worden woningen of andere gebouwen ook gesloten als daar geen drugs zijn, maar wel spullen voor drugsproductie of -handel.

"Het moet stoppen dat panden in onze stad een schakel zijn in de productie of distributie van drugs", schrijft Jorritsma."Panden met grondstoffen, met lampen en potten of verknoeide stroominstallaties: ze gaan voortaan op slot". Sluitingen duren meestal drie, zes of twaalf maanden.