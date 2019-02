Een man en een vrouw worden verdacht van het witwassen van ruim 700.000 euro nadat de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) woensdag een woning doorzocht in de "regio eindhoven". De opsporingsdienst wil - in het kader van het onderzoek - niet tegen NU.nl zeggen om welke plaats het gaat.

De man is aangehouden. Waarom de vrouw niet is gearresteerd terwijl ze wel verdachte is in de zaak, kan de FIOD om eerdergenoemde reden tevens niet ophelderen.

De zaak kwam aan het licht toen België de Nederlandse fiscus tipte over een Nederlands echtpaar. Dat zou in 2015 op verschillende dagen in totaal ruim 700.000 euro contant geld bij de bank hebben opgenomen.

De Nederlandse Belastingdienst vond bovendien dat de man en de vrouw - die zijn getrouwd - hun vermogen tussen 2005 en 2015 niet hebben opgegeven.

De FIOD vermoedt dat de verdachten mogelijk crimineel geld op een bankrekening in het buitenland hebben gezet.

Vermogen buiten het zicht van fiscus

Zij zouden hiertoe in staat zijn geweest door een speciale constructie. Zo is de spaarrekening van het echtpaar op advies van de bank in 2009 omgezet in een verzekeringsproduct.

Hierdoor kon het vermogen tot 2016 buiten het zicht van de Nederlandse fiscus worden gehouden. Sinds 1 januari 2016 heeft de Nederlandse Belastingdienst zicht op Nederlanders met verzekeringsproducten in het buitenland.

Of het geld crimineel is verkregen, is onduidelijk. Dit wordt nu onderzocht door de FIOD. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.