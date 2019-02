In het centrum van Eindhoven is woensdagmiddag een lange rij ontstaan voor winkelcentrum Heuvel. De reden is de opening van het nieuwe restaurant Dadawan.

De Aziatische keten deelt ter ere van de opening gratis eten uit. Buiten staat een rij tot aan de Ierse pub op de Jan van Lieshoutstraat.

Op Facebook hebben duizenden Eindhovenaren laten weten interesse hebben in de opening van Dadawan. In ieder geval enkele honderden zijn ook echt in de rij gaan staan.