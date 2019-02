De kap van honderd bomen op Landgoed De Grote Beek in Eindhoven is gestart. Volgens landgoedbeheerder Peter Gielen is het bos rijp om gekapt te worden. De bomen die gekapt worden zijn oud en ziek.

Door het kappen van deze bomen komt er meer ruimte voor nieuwe boomsoorten. "Bomen kappen is altijd vervelend", zegt Gielen. "Maar door de storm van vorig jaar zijn er veel bomen omgevallen."

Het kappen van de ruim honderd bomen moet voor 15 maart klaar zijn. "Dit is een regel omdat de dieren in het bos rond deze tijd gaan nestelen. Door ruimte te maken in het bos komt er meer licht waardoor er een ander soort boom kan groeien en andere beesten een thuisplek kunnen vinden in het bos", stelt Gielen.

De landgoedbeheerder verwacht dat het 'nieuwe' bos over tien jaar volgroeid is.