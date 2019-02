Regiogemeenten zijn bang dat er mogelijk meer giftreinen door de regio Eindhoven rijden. Daarom willen ze binnenkort met staatssecretaris Van Veldhoven om tafel.

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn onder meer de gemeente Eindhoven, Helmond en provincie bezorgd. Nu rijden er treinen met gevaarlijke stoffen dwars door dorpen en steden in Brabant, maar lokale overheden zijn bang dat dit er meer worden. De giftreinen rijden door de provincie, als alternatief voor de Betuweroute.



Eerder waren er al gesprekken tussen de staatssecretaris en de regio over maximale belasting van het spoor. Toch blijkt dat "risicoplafonds" worden overschreden en de staatssecretaris meer ruimte ziet voor extra treinen met gevaarlijke stoffen over het Brabantse spoor richting Duitsland.

Volgens de gemeente Eindhoven zijn de risico's verdrievoudigd, nu de treinen sinds een aantal jaar niet meer over de Betuweroute rijden vanwege werkzaamheden.

Gemeenten en provincie vrezen problemen voor bouwprojecten

De gemeenten en provincie denken dat extra goederentreinen ook een streep door de rekening kan betekenen voor bouwprojecten in de regio. Bouwen bij een spoorlijn waar giftreinen rijden, is aan strenge regels gebonden.



Al jaren wordt er geklaagd en is er discussie over de vele goederentreinen met giftige stoffen, die dwars door bewoond gebied rijden.