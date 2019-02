De Lidl verhuist volgende maand van 't Karregat naar het terrein van Sectie C.

De gemeente heeft een vergunning verleend voor minstens een jaar voor een pand op Sectie C. In de tussentijd wordt winkelcentrum 't Karregat grondig opgeknapt en gerenoveerd. Als het klaar is gaat de supermarkt terug naar een modern pand.



Een gedeelte van 't Karregat is in 2015 al aangepakt. Het ging om het gedeelte waarin Salto-school en Spilcentrum 't Karregat zijn gevestigd. Het commerciële gedeelte bleef achter.



't Karregat werd aan het begin van de jaren zeventig ontworpen door Frank van Klingeren.