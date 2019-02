Een deel van het bos op Landgoed De Grote Beek in Eindhoven wordt gekapt. De GGzE, eigenaar van het landgoed, wil hiermee meer variatie aan planten en dieren creëren. De kap van het bos start op maandag.

Het landgoed bestaat uit zeventig hectare bos. Twee hectare, het 'Vrouwenbos', staat vol met lariksen, Amerikaanse eiken en beuken.

"Een flink aantal lariksen in dit bos wordt gekapt, maar gelukkig kunnen we een paar grote beuken en eiken laten staan", zegt Peter Gielen, beheerder van het groen op het landgoed.



De belangrijkste reden voor GGzE om te kappen is de veiligheid voor voorbijgangers. Veel bomen zijn volgens de beheerder ziek of dood. Na de storm van januari vorig jaar zijn er namelijk veel bomen omgewaaid.



Wanneer er niet wordt gekapt, gaan er alleen maar berken groeien. De berk is een pionierssoort en groeit snel. Met de kap moet worden voorkomen dat de berken gaan overheersen.