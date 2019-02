Onderzoekers van de TU Eindhoven en Philips gaan aan de slag met een nieuwe methode om epilepsie te bestrijden, waarbij elektroden niet in maar op het hoofd worden geplaatst.

Ook Kempenhaeghe is hierbij betrokken. Dat is een centrum voor epilepsie en slaapproblemen in Heeze.



De onderzoekers gaan werken met een nieuw apparaat van Philips. Dat moet het mogelijk maken om nauwkeuriger dan eerst te zien waar precies in de hersenen een epileptische aanval plaatsvindt.

Het kan dan heel gericht stroom aanbrengen in het probleemgebied, waarmee de aanval wordt "uitgedoofd". Op deze manier zouden toekomstige aanvallen mogelijk ook kunnen worden voorkomen.



Als de nieuwe aanpak het gewenste effect heeft, kan een behandeling met elektroden veel preciezer dan vroeger worden afgestemd op patiënten. Verder is de behandeling minder ingrijpend omdat dus elektroden of sensoren op het hoofd worden geplaatst, in plaats van erin.