De eerste twee avondvullende feestjes in LAB-1 hebben ruim 800 bezoekers getrokken.

In de tot dansvloer getransformeerde zalen 1 en 2 werden de afgelopen weekenden de eerste feesten gehouden. De nieuwe culturele hotspot zegt veel internationals te binden, daaruit bestaat zo'n veertig procent van de bezoekersgroep.



Er vinden de komende tijd verschillende activiteiten plaats zoals een vertoning van de nieuwe Nederlandse film Thirst Street, op Valentijnsdag. Ook wordt de kinderfilm Ernest en Celestine Winterpret voor het eerst vertoond in LAB-1. Nederlandstalige films worden zoveel mogelijk met Engelse ondertiteling aangeboden. Op Valentijnsdag is er bovendien een stand-up comedyavond in de foyer van de voormalig bioscoop.



LAB-1 is de eerste bioscoop in Europa die zowel een bioscoop, club, evenementenzaal en bar heeft. De voormalig bioscoopzalen zijn veranderd in twee multifunctionele evenementenzalen.