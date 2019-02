De politie in Eindhoven heeft woensdag twee mannen opgepakt in een onderzoek naar het dumpen en in brand steken van drugsafval. De mannen zijn beide 20 jaar en afkomstig uit Eindhoven.

De recherche startte in oktober een onderzoek nadat op de Offenbachlaan een auto vol chemicaliën in brand werd gestoken. Een dag eerder werd in dezelfde straat ook al een auto met chemisch drugsafval aangetroffen. Bij het eerste incident lekte drugsafval uit de auto en tijdens de tweede brand kwamen giftige gassen vrij.

Na uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau Brabant kwamen tientallen tips binnen. De binnengekomen informatie zette de politie op het spoor van de twee verdachten. Ze zijn woensdagochtend vroeg in hun woningen in de wijk Gestel aangehouden. Beide verdachten zitten nog vast voor verder onderzoek.