Anton en Hans van Limpt zijn benoemd tot Ondernemers van het Jaar 2019 in de regio Eindhoven. De prijs is in het leven geroepen door World Trade Center Eindhoven.

De broers Van Limpt zijn de eigenaren van Bestronics, een Veldhovens productiebedrijf voor de elektrische markt. Volgens de jury hebben de broers zich belangeloos ingezet voor het verbinden van jonge ondernemers in de regio.



Otto Lodewijk, eigenaar van IT-bedrijf SuitIT, werd omgeroepen tot Young Professional of the Year.