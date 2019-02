Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven gaat dit jaar als missieleider naar het jaarlijkse cultuur- en technologiefestival South by South West (SXSW) in Austin.

Namens de Nederlandse creatieve industrie staat hij aan het hoofd van de missie. Het is de derde keer dat de creatieve industrie, onder het samenwerkingsverband 'New Dutch Wave' naar het festival in Amerika gaat.

SXSW is vanuit de Nederlandse overheid aangewezen als strategische beurs waar jaarlijks meer dan 350 Nederlandse bedrijven, creatievelingen en artiesten naartoe gaan. Zij gaan hier op zoek naar trends, inspiratie en proberen er business te genereren.



'Delen van kennis en talent'

Jorritsma bouwt met het bezoek voort op de eerdere contacten tussen beide steden. "Uit gesprekken met zowel burgemeester Steve Adler van de stad Austin als het management van SXSW blijkt dat er van beide kanten interesse is in elkaar. We zien veel kansen als het gaat om het delen van kennis en talent. Tijdens mijn bezoek aan SXSW heb ik dan ook als doel de positie van Nederland, als broedplaats voor creativiteit en innovatie, te versterken en te werken aan een duurzame relatie met SXSW en de stad Austin op het gebied van muziek, cultuur en design."



SXSW wordt gehouden in Austin (Texas) van vrijdag 8 tot en met zondag 17 maart 2019.