Het oude asfalt op de Vestdijk in Eindhoven blijft liggen voor de carnavalsoptocht.

Dat heeft het college van B en W dinsdag bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad. De weg, zoals hij nu is, is voor de carnavalswagens. Voor het publiek worden kunststof rijplaten neergelegd.



Er was keuze tussen tijdelijk asfalt of noodrijplaten. Het tijdelijke asfalt zou zo'n 37.000 euro gaan kosten, de noodrijplaten 23.000. Meerdere politieke partijen dienden een motie in om geen duur asfalt neer te leggen voor een paar uur carnavallen. Het college koos voor de laatste optie.

De werkzaamheden aan de Vestdijk zijn al een tijd bezig. De straat wordt ingericht tot een rijbaan met busbaan en dubbel fietspad. Ook moet er meer groen komen.