Het Haone Boere Bloas Festijn (HBBF) vindt zondag plaats in het Stadspaviljoen in Eindhoven. Tijdens het feest zijn negentien kapellen uit Lampegat en daarbuiten aanwezig.

Het HBBF is gratis toegankelijk en er is een gedeelte speciaal ingericht voor kinderen. Om 12.11 uur gaan de deuren open en om 13.11 uur begint het programma.



Het thema van dit jaar is gekoppeld aan het jaarmotto van carnavalsvereniging d'Haone: "Le Coq Passif Pyjama Party".



De negentien kapellen houden een wedstrijd om hun logo op het HBBF-vaandel te krijgen. Daarnaast is er een publieksprijs die bepaald wordt door online stemmen van bezoekers. Kapellen zoals Pretband The Bloopers, De Chica's, Feestband Toeternietoe en Blusswerruk doen die avond mee.



De afgelopen drie jaar vond het HBBF plaats in Dynamo Eindhoven. Daarvoor altijd in het Stadspaviljoen.