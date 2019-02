Een vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag in de vijver op het terrein van de Grote Beek aan de Dr. Poletlaan in Eindhoven beland.

Het incident gebeurde rond 2.00 uur 's nachts. Een speciaal reddingsteam van de brandweer heeft de vrouw gered. Ook twee hoogwerkers stonden paraat om hulp te verlenen.



Hoe de vrouw in het water belandde, is niet bekend. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.