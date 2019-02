Twee auto's zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na elkaar in vlammen opgegaan in Eindhoven. De politie vermoed dat er sprake is van brandstichting.

Eerst brandde een auto uit in de Oostendelaan in de wijk Tempel in Woensel. Dat gebeurde aan het begin van de nacht.

Rond 2.15 uur ging op bijna twee kilometer daarvandaan, op de Tuinkersweg in Eckart, nog een auto in vlammen op. De auto brandde volledig uit.



De politie onderzoekt of er een connectie bestaat tussen de twee branden.