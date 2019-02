Het Eindhovense lichtfestival Glow is voor tonnen opgelicht door een voormalig medewerker, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

De man was projectleider bij de Stichting Glow, en had sinds 2011 de leiding over de organisatie van het populaire evenement.

Een samenwerkingsproject met een vergelijkbaar festival in het Italiaanse Brescia blijkt hij voor het grootste gedeelte te hebben uitgevoerd vanuit zijn eigen bedrijf, terwijl hij deed alsof hij werkte vanuit de Glow-organisatie. Stichting Glow is daardoor in het eerste jaar ruimt twee ton omzet misgelopen. De schade in het tweede jaar is nog onbekend.



Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om Robbert ten C. Hij is op dit moment niet bereikbaar en zou volgens de krant in Italië zitten.

In een verklaring geeft Stichting Glow aan dat het bedrag dat de stichting is misgelopen, aanzienlijk lager is - na aftrek van kosten zou de verdwenen winst enkele tienduizenden euro's bedragen. De schade in het tweede jaar is nog onbekend.

Stichting wacht uitkomst civiele zaak af

De stichting heeft nog geen aangifte gedaan. Volgens advocaat Sven Johansen wil de stichting eerst de uitkomst van de civiele rechtszaak afwachten. De rechtbank heeft weliswaar uitspraak gedaan in de zaak, maar de kans op een hoger beroep is groot. Dat kan nog wel een à anderhalf jaar in beslag nemen.



De rechtbank heeft bepaald dat de projectleider een groot aantal documenten moet overleveren. Daaruit kan mogelijk blijken dat er nog meer gefraudeerd is. Maar Johansen erkent dat het hoger beroep een opschortende werking heeft, waardoor het dus nog wel anderhalf jaar kan duren voordat die documenten eventueel moeten worden geleverd.

Projectleider ontving smeergelden

De organisatie van het Lichtfestival in Brescia zocht in 2016 de samenwerking met Glow. Ten C. reisde toen op kosten van Glow naar Italië. Officieel maakte hij alleen afspraken over een Eindhovens project op het Italiaanse festival CidneOn.

Maar na onderzoek is gebleken dat de projectleider de volledige organisatie van het evenement op zich heeft genomen. Hij noemde daarbij geregeld de naam van Stichting Glow, maar factureerde vanuit zijn eigen bedrijf.



Daarnaast blijkt uit de stukken van de rechtbank dat de projectleider jarenlang smeergeld heeft aangenomen van het kunstenaarscollectief Afterlight, dat graag opdrachten wilde van Stichting Glow. Zij moesten 10% van de vergoeding die ze zouden krijgen van Glow, afdragen aan de projectleider.

Ruzie over creditcarduitgaven leidde tot ontslag manager

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de rechtszaak het gevolg is van een discussie over creditcarduitgaven. Een ruzie daarover leidde tot het ontslag van de projectleider. Toen zijn mailbox werd gecontroleerd, werd duidelijk dat er dubieuze afspraken waren gemaakt waar de stichting van op de hoogte was.



De rechter heeft bepaald dat Ten C. de frauduleus verkregen gelden moet terugbetalen. Daarnaast moet hij inzage geven in een groot aantal andere stukken. De kans is groot dat hij naar aanleiding daarvan meer kosten moet terugbetalen.