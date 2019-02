De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inval gedaan bij een shishalounge aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Aanleiding van de politieactie was een eerdere mishandeling in het pand.

In de nacht van woensdag op donderdag werden twee klanten van de shishalounge mishandeld. Daarop werd een 26-jarige man uit Eindhoven opgepakt.

Omdat tijdens de vechtpartij wapens zijn gezien, besloot de politie om vrijdagnacht met een arrestatieteam binnen te vallen op de Tongelresestraat.

Het is niet bekend of de politie wapens heeft gevonden in het pand.