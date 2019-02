Afvalbeheerder Cure heeft het stadsbestuur beloofd om beter te anticiperen op afvalinzameling rond de feestdagen in 2019.

Dat bevestigt een woordvoerder. Welke maatregelen de afvalinzamelaar precies neemt, is nog niet bekend. Er zijn al wel ideeën, maar er wordt eerst overleg gevoerd over welke plannen het beste zijn.

Rond de feestdagen in 2018 zaten veel ondergrondse afvalcontainers in Eindhoven vol. Dat leidde tot bijzet. Cure erkende dat het in december drukker was dan in andere maanden, maar dat dit altijd zo is.

De LPF in Eindhoven stelde daarop vragen aan het stadsbestuur. Zij vroegen zich af waarom de afvalbeheerder daar niet op anticipeerde als het een bekend probleem is.

Het stadsbestuur is in gesprek gegaan met Cure en het afval wordt in december 2019 consequenter opgehaald.