Een tankstation aan de Karel de Grotelaan is donderdagavond overvallen door een man.

De dader bedreigde het personeel met een vuurwapen. Hij ging er vervolgens met een onbekende buit in een witte plastic tas vandoor.

De politie zette een helikopter en een speurhond in om de verdachte te zoeken. Er is nog geen melding over of hij ook gevonden is.

Het gaat om een man met een getinte huidskleur. Hij is rond de 1,80 meter lang en droeg een donkerkleurige sjaal, lichtblauwe spijkerbroek en zwarte jas met een capuchon.

De politie is op zoek naar getuigen.