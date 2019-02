Het Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) wordt vervolgd voor de dood van een patiënte. De dood van de vrouw is volgens justitie een gevolg van het personeelstekort bij de instelling.

De 29-jarige vrouw overleed in 2013, ze was toen vrijwillig opgenomen bij het GGzE. Doordat er te weinig personeel was, had een arts in opleiding de zorg over haar gekregen. De arts in opleiding was niet bekend met de medicatie van de vrouw en schreef haar een medicijn voor waar ze overgevoelig voor bleek. Ze overleed aan een hartstilstand.

De hoofdbehandelaar van de patiënte had al eerder aan de bel getrokken over het personeelstekort. Hij zei dat bijna de helft van de patiënten op de afdeling onder de hoede van een onervaren arts in opleiding was.



Het Openbaar Ministerie vindt dat het GGzE nalatig is geweest omdat er niet voldoende bekwaam personeel op de afdeling was. De hoofdbehandelaar en de arts in opleiding worden niet vervolgd.

GGzE geschrokken van beslissing OM

Het GGzE is geschrokken van de beslissing van het Openbaar Ministerie om alsnog een strafrechtelijke vervolging te starten na de dood van een patiënte in 2013.

Dat laat de instelling weten. "Het is een heel vervelende situatie", zegt Margot van Bergen van het GGzE.



Of de dood van de patiënte inderdaad te wijten is aan een personeelstekort, kan het GGzE niet zeggen. "Het klopt dat de hoofdbehandelaar destijds daarover aan de bel heeft getrokken, maar het is nu aan de rechter om te bepalen welke factoren een doorslaggevende rol hebben gespeeld", aldus de woordvoerder.