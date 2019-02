Hoteliers in Eindhoven vinden dat de toeristenbelasting in Eindhoven niet verhoogd moet worden, maar de lage toeristentaks in de randgemeenten wel mogen worden opgekrikt.

Dat blijkt dinsdagavond na een bijeenkomst van de gemeenteraad over de gemeentelijke toeristenbelasting. De hotelbranche ziet negatieve effecten als Eindhoven de belasting van nu 3,50 euro per persoon laat stijgen naar 5 euro, waar de SP eerder voor pleitte.

Het zou met name bedrijven die veel hotelkamers in een keer boeken, afschrikken. Zij kiezen volgens Eindhovens Hoteliers Overleg dan voor een andere stad, of voor een randgemeente waar het goedkoper is.

Volgens de hoteliers werkt een verhoging daarmee averechts, omdat minder hotelovernachtingen weer zorgt voor minder belastinginkomsten.

Hoteliers pleiten voor verhoging belasting kleinere gemeenten





De hoteliers pleiten wel voor een verhoging van de belasting in de kleinere gemeenten rond Eindhoven. Waalre vraagt ook 3,50 euro aan toeristen, maar alle andere gemeenten hebben een lagere taks.



In Eindhoven gaat de opbrengst van een paar miljoen euro grotendeels naar citymarketing en het organiseren van grote evenementen. De hoteliers vinden het dan een goed idee dat eventuele extra inkomsten uit de toeristenbelasting in randgemeenten ook aan citymarketing wordt besteed.