Op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zijn onderzoekers bezig met een verplaatsbare windmolen die festivals van energie kan voorzien.

Ontwerpers van de TU/e bedachten een toren van 21 meter die over een windmolen, zonnepanelen en een krachtige batterij beschikt.



De GEM-Tower, zoals de toren heet, is opklapbaar zodat hij in korte tijd op- en afgebouwd moet kunnen worden. Met een druk op de knop schuift hij in- en uit elkaar en als de toren in elkaar zit, past hij in een container.



Het Belgische festival Pukkelpop heeft interesse om dit jaar als eerste te experimenteren met een prototype van de toren. Van dat experiment willen de makers onder meer leren hoeveel energie de GEM-Tower in de praktijk kan opwekken.



Hoewel er nu alleen nog een schaalmodel van een meter bestaat, denken de ontwerpers ook na over andere toepassingen van de toren. "Op plekken waar plotseling op grote schaal stroom nodig is, bijvoorbeeld in een rampgebied, zouden zelfs meerdere torens ingezet kunnen worden", denken de ontwerpers.