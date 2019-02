Het vernieuwde gebouw Atlas op de campus van de TU Eindhoven wordt in maart in gebruik genomen.

In november vorig jaar is de renovatie van het kenmerkende pand afgerond. Het gebouw is vooral op gebied van duurzaamheid verbeterd.

Atlas is nu het vijfde gebouw op de campus dat geen gasaansluiting meer heeft. Het gebouw wordt verwarmd met behulp van de warmte- en koude opslag (WKO). De TU/e beschikt over één van de grootste installaties voor WKO in Europa.

Het vernieuwde Atlas gaat ook dienen als proeftuin. Het Intelligent Lighting Institute (ILI) gaat het gebouw gebruiken als levend laboratorium voor onderzoek en testen met intelligente verlichting.

Officiële opening op 21 maart

De verbouwing van het Atlasgebouw is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Europese Unie. Het gebouw zou het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld moeten zijn en een voorbeeldfunctie op gebied van duurzame renovatie.

Op 21 maart vindt de officiële opening plaats.