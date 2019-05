Het einde van de examens betekent dat het LAKS de balans heeft opgemaakt. In totaal is er 150.000 keer geklaagd over de examens, wat iets minder is dan vorig jaar.

Er kwamen over de wiskunde-examens veel klachten binnen. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat bijna alle kandidaten het wiskunde-examen maken. Meer kandidaten betekent ook meer klachten.

Bij zowel vmbo als havo staat Frans bovenaan de klachtenranglijst. Het havo-examen Frans steekt met kop en schouders boven alle examens uit. 12.083 havisten maakten dat examen en er zijn 4.921 klachten verstuurd.

Bij het vwo is over het examen aardrijkskunde samen met scheikunde in verhouding het meeste geklaagd.