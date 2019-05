Alle 217.285 eindexamenkandidaten zijn klaar met de eindexamens. De havo- en vwo-examens Spaans (samen met de examens Turks en Arabisch) maakten donderdagmiddag een einde aan een stressvolle tijd. "Ik ben blij dat het erop zit", zegt Eline Naber (16).

Naber vond haar laatste examen, Spaans op havoniveau, wel prima gaan. "Ik vond het examen makkelijker dan vorig jaar."

De teksten in het examen gingen onder andere over pinguïns, snowboarden op een vulkaan, kokosmelk en vrouwelijke hackers. "De onderwerpen waren wel prima", vond Naber. "De teksten waren niet heel saai."

Wel heeft de havist vaak haar woordenboek erbij moeten pakken. Dit gold ook voor havist Acelya Kir (17). "Er stonden veel moeilijke woorden in de teksten."

Verder vond zij het examen ook wel goed gaan. "Ik kon me alleen moeilijk concentreren, want ik zat al een beetje met mijn hoofd bij het gala van vanavond. En het mooie weer hielp ook niet mee."

'Vaak woordenboek erbij moeten pakken'

Waar Naber mooi op tijd klaar was, kwam Kir in tijdnood. "Toen ik nog een half uur had, moest ik nog elf opgaven. Uiteindelijk heb ik het wel afgekregen, maar de laatste vragen heb ik wel snel moeten invullen."

De twee scholieren verschillen ook van mening als het gaat om de niveaus van de teksten. Terwijl Kir de tekst over de vulkaan wel goed te doen vond, vond Naber die juist wat moeilijker. "Daar heb ik vaak mijn woordenboek erbij moeten pakken", aldus Naber.

Kir en Naber zijn allebei blij dat het erop zit. "Maar ik voel ook nog spanning, want ik denk dat ik een herkansing heb voor scheikunde", zegt Kir. "Maar dan hoef ik me alleen te focussen op dat vak en niet op veel vakken tegelijk. Dus dat komt wel goed."

'Spaans was lang en pittig'

Ondertussen maakte Michiel Haarhuis (18) het vwo-examen Spaans. Hij vond het best lang en niet makkelijk. "Iedereen was bezig tot het einde. Ik heb vaak mijn woordenboek gebruikt, vooral omdat ik vaak niet wist wat de antwoordopties betekenden."

Docente Karien van Hinsberg vond het ook een pittig examen en sluit zich aan bij Haarhuis. "Het was lang en moeilijk. Veel scholieren hadden moeite om het op tijd af te krijgen en de teksten waren niet echt aansprekend."

Van Hinsberg noemt een tekst over voetbal. "Je denkt in eerste instantie: leuk, voetbal. Maar dan blijkt het over allerlei sociale problemen te gaan." Ook Haarhuis noemt deze tekst. "Ik dacht dat het een leuke tekst over voetbal was, maar het ging er eigenlijk over dat er te veel aandacht naar voetbal gaat en te weinig naar sociale problemen zoals armoede."

Fragment over hoop of desillusie

Haarhuis en zijn vrienden vonden de tekst die compleet moest worden gemaakt met tekstfragmenten vooral lastig. "Er waren vijf fragmenten die we de juiste plek moesten geven en er bleef een fragment over dat niet in de tekst hoorde. Het kost sowieso al veel tijd om die fragmenten te lezen en het was ook een moeilijke opdracht."

Van Hinsberg had zelf moeite met een vraag over de tekst die over Denemarken ging. "De laatste zin kon je op verschillende manieren interpreteren. Die zin was: 'Worden we ooit wakker?' En ik dacht dat daar een soort hoop uit voortkwam, maar volgens het Cito was het meer desillusie."

Gelukkig kan Haarhuis nu echt aan zijn vakantie beginnen. "Het was wel een beetje zuur dat de meeste van mijn klasgenoten maandag al aan de drankjes konden. Ik kon alleen toekijken en de Snapchats ontvangen. Maar nu mag ik ook gelukkig. Zondag vertrek ik naar Chersonissos met vrienden, dus ik ga het daar goed vieren."