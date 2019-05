Donderdag is de laatste officiële examendag. Terwijl de grote meerderheid van de examenkandidaten al lekker van de vrijheid aan het genieten is, had een kleine groep van 22 vwo'ers vanochtend nog het examen Russisch.

"Ik dacht dat ik niks zou begrijpen, maar het viel mee", vertelt Michael Simons (18) over het examen.

Samen met zijn klasgenoot Falco Hufkens (18) moest hij vanochtend voor het laatst de examenzaal in om een van de moeilijkste examens op hun lijst te maken. Beiden hebben geen band met Rusland, maar kozen er in de eerste klas toch voor om het vak te volgen. Falco: "Het leek me wel een leuke uitdaging. Het is eens wat anders dan Frans en Duits. Hoewel ik ook Duits heb, trouwens."

Ook Michael koos het vak om die reden. "Ik vind talen heel leuk. In de eerste kregen we tien weken les om het te proberen en daarna heb ik ervoor gekozen om het vak te volgen." De scholier vond het examen best goed te doen. "Veel woorden wist ik niet, maar gelukkig hadden we genoeg tijd om die op te zoeken."

Falco benoemt dat de teksten hem wel goed lagen. "De tekst over het kinderdagverblijf was leuk. Die ging over kinderen die een gat hadden gegraven onder het hek om te ontsnappen. Dat was wel grappig."

Vloeiend

Bij Roksanna van Dam (17) ging het examen lekker, maar zij is dan ook tweetalig opgevoed. "Mijn moeder is Russisch dus ik spreek de taal vloeiend. Er zaten een paar rare woorden in de teksten, maar die kon ik opzoeken." Ook zij noemt de tekst over de ontsnapte Russische kinderen. "Die was wel leuk. Sowieso vond ik de teksten interessant."

Docent Jeanette Bron sluit zich hierbij aan. "Het waren leuke teksten. Ik zat in de zaal en er werd veel in de woordenboeken gebladerd, maar iedereen heeft het wel op tijd af gekregen. De teksten sloten goed aan bij de leefwereld van jongeren, dus dat was leuk."

Er zaten ook vragen in het examen over beeldspraak of waar verbanden moesten worden gelegd. "Die zijn altijd wat lastiger, maar over het algemeen vond ik het een mooi examen."

Latijn

Simons en Hufkens geven aan dat ze profijt hadden van het Latijn. "De Russische grammatica lijkt best wel op die van het Latijn", legt Simons uit. "Het leren van woorden maakt de taal het moeilijkst. Die zijn zo anders dan andere talen; je hebt niets om ze aan te linken."

Simons en Hufkens hebben nu ook eindelijk vakantie. "Ik bel heel blij dat het er nu op zit", vertelt Falco. "Vanavond vertrekken we naar Athene met andere vrienden. Daar heb ik veel zin in."