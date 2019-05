Slecht nieuws voor havisten die het examen Frans hebben gemaakt op het Arentheem College Thomas a Kempis in Arnhem. Een tas waar de examens in zaten is uit de auto van de docente gestolen. Alle scholieren van wie het examen zoek is, moeten het opnieuw maken.

Omroep Gelderland meldt dat er afgelopen maandag ingebroken is in de auto van de docente toen ze onderweg naar school was gestopt om boodschappen te doen. Ze had de examens al nagekeken en wilde ze op school aan de tweede corrector geven, maar daar kwamen ze dus nooit aan.

Op de Arnhemse school waren twee havo-klassen die Frans volgden, waarvan één klas het examen opnieuw moet maken op 18 juni, de dag dat de herkansing voor Frans gepland staat. Mochten ze na dat examen nog een herkansing nodig hebben voor het vak, dan hebben ze daar alsnog recht op.

De kandidaten zullen daarom ook niet op 12 juni de examenuitslag krijgen, zoals alle andere examenkandidaten in het land.

Voorzitter spreekt van een nachtmerrie

Voorzitter Jacob van Dijk spreekt tegenover Radio Gelderland van "een nachtmerrie". "Voor de getroffen leerlingen is het een ramp dat ze het examen moeten overdoen. Dat vinden ze niet leuk, want ze dachten dat ze klaar waren."

Hij zegt dat er nog geen spoor is van de dader. "Ik heb geen idee, totaal niet. En misschien wil ik het ook wel niet weten. Het is gebeurd."

Toch benadrukt de voorzitter dat de leerlingen de schuld niet aan de docente geven. "Ik dacht dat er leerlingen zouden zijn die boos waren, maar ze liepen allemaal naar de docent en sloegen hun armen om haar heen. Ze gaven haar knuffels en ondersteunden haar, in plaats van andersom."

Examen was volgens leerlingen erg moeilijk

Uit een poll van Scholieren.com blijkt dat van alle gemaakte examens op alle niveaus, het havo-examen Frans het moeilijkst was. Maar liefst 88 procent vond het examen "echt moeilijk".

Dit wordt bevestigd door het aantal klachten dat er is ingediend. Er waren 12.083 havo-kandidaten Frans en er is 4.929 keer geklaagd over het examen. Dit betekent dat er in verhouding over het havo-examen Frans veruit het meeste is geklaagd.