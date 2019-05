Op de op een na laatste examendag maakten 4.102 havisten woensdagmiddag het examen tehatex. Dat is een samentrekking van tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen. De reacties van leerlingen zijn op het eerste gezicht positief.

Onder hen Anouar El Mayzani (17), die een 5,5 op zijn schoolexamens scoorde en dus wist dat hij moest presteren. "Het ging beter dan verwacht. Ik dacht eerst dat ik een 3 ging halen, maar misschien zit die 5,5 er wel in."

De zeventienjarige Claudia van Houten neemt het woord "prima" in de mond. "Ik had verwacht dat het een langer examen zou zijn. Maar het ging allemaal vrij vlot." Joes de Heus (18) had aan de andere kant elke minuut nodig. "Het ging goed hoor, maar ik heb dertien blaadjes volgeschreven. Mijn docent vroeg op het einde of ik een boek had geschreven."

'Thema maakte examen voorspelbaar'

El Mayzani: "Ik had verwacht dat er veel meer in zou komen over de verschillende kunststromingen. Maar dit had weinig met kunst te maken."

Weinig kunst op een kunstexamen, dat klinkt gek. El Mayzani legt uit: "Het centrale thema was Water. Alle vragen waren dus op een manier gekoppeld aan water. Er kwam een flesje water voorbij, maar ook een fontein en een zwembad."

Docent Peter Ong van Montaigne Lyceum stelt dat dit thema het examen enigszins voorspelbaar maakte. "Water en architectuur, dat levert herkenbare dingen op. Je komt bijvoorbeeld al snel uit bij een zwembad." Voorspelbaar of niet, Anouar had de nodige moeite met het zwembad. "Ze vroegen waarom een ijzeren dakconstructie handig kon zijn voor de aanleg van een zwembad. Ik had en heb geen idee."

'Sommige open vragen té open'

"Ik had vooral moeite met het noemen van kenmerken van stromingen. Ik kon daar maar moeilijk opkomen", zegt Van Houten. Docent Ong herkent de problemen van Van Houten. "Er zaten vrij veel vragen in waarbij drie aspecten genoemd moesten worden. Drie aspecten van vormgeving, of van een stroming bijvoorbeeld. Daar hebben leerlingen bijna altijd moeite mee."

Wat volgens Ong ook moeilijk kan zijn, zijn de open de vragen in het examen. "Die zijn soms zo open dat het echt wachten is op het antwoordmodel. Pas dan kan je alle mogelijkheden nagaan."

De Heus had vooral moeite met de vraagstelling. "Dit blijft een vaag examen, waar soms gekke dingen worden gevraagd. Waarbij ik dan denk: moet ik hier serieus antwoord op geven?" Hij vervolgt: "Bij één vraag moest ik echt even lachen. Daar werd gesteld dat de kleur van een Dopper voor sommige mensen beter voelt omdat het goed bij hun kleding staat. Ik hoop dat mijn leraar er ook om kan lachen, want ik heb daar geen serieus antwoord ingevuld."

Ribbels van een flesje

De Heus en Van Houten hadden overigens allebei hun twijfels over een flesje Spa Blauw. Van Houten: "Er werd gevraagd naar de functie van de ribbels op het flesje. Ik heb het op betere grip gegooid. Geen idee of het goed is." De Heus, lachend: "Ik geloof dat ik heb gezegd dat het water zo beter verdeeld is over het flesje."

Na het examen tehatex hebben El Mayzani, De Heus en van Houten zomervakantie. El Mayzani: "Eindelijk, het is klaar. Morgen heb ik mijn gala en afterparty. Heel veel zin in."