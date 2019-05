Het examen Frans was woensdagmiddag de afsluiter van de examenperiode voor veel van de 15.584 vwo'ers die deze toets maakten. De kandidaten moesten twaalf teksten doornemen binnen de gestelde tijd.

Niels Vreeswijk (17) kwam in tijdnood. "Dit was een grote teleurstelling, bijna niemand had het af. Er waren zelfs mensen in mijn klas die echt goed zijn in Frans en nu zeven vragen niet af hadden." Hij baalt ervan dat zijn laatste examen zo tegenviel. Het was dan ook niet gezellig in de kleedkamer na afloop van het examen.

Docente Swannet van den Akker kan zich dit voorstellen. "Het was inderdaad veel, twintig bladzijden aan teksten en opgaven. En het venijn zat echt in het begin, die eerste teksten waren lastig. De tweede helft was beter", aldus Van den Akker.

Bij Emma David (17) ging het gelukkig niet zo slecht als bij Vreeswijk. "Ik vond het wel oké gaan. Sommige teksten waren vaag, maar ik was in elk geval wel binnen de tijd klaar. Het was wel hard doorwerken." Ook bij Ella Picavet (18) ging het niet slecht. "Ik vond het wel een prima examen, het was niet onmogelijk. Het was met twaalf teksten wel lang, maar de teksten vond ik meevallen."

Woordenboek beste vriend

Alle drie de kandidaten hadden één beste vriend tijdens het examen: hun woordenboek. "Ik heb echt veel tijd doorgebracht in het woordenboek", zegt Vreeswijk. "En als ik eindelijk een alinea van een tekst kon lezen zonder woordenboek, dan had ik 'm nodig om de Franse antwoordopties te begrijpen", verzucht hij.

Ook David moest volledig vertrouwen op haar woordenboek: "Ik had voor mijn laatste vocabulairetoets een 2,7, dus daar moest ik het niet van hebben", lacht ze.

Van den Akker zag haar leerlingen ook worstelen met de teksten. "Sommigen begonnen meteen als een gek in het woordenboek te bladeren, anderen zag ik na tekst 1 helemaal naar het einde gaan, dat had ik ze ook aangeraden: als de eerste vragen niet lekker gaan, draai je boekje dan om en begin achteraan."

Verder viel het Van den Akker op dat er dit jaar erg veel juist/onjuist vragen in het examen zaten. "Vorig jaar zaten er natuurlijk wat fouten in het examen, dat hebben ze nu gemaskeerd door vooral zulke 'welles nietes' vragen te stellen", aldus Van den Akker.

Taaie teksten

Hoewel Picavet de onderwerpen in de teksten van het examen wel actueel vond, twijfelt Van den Akker of dat voor alle leerlingen geldt. "De onderwerpen van de eerste teksten waren taai hoor, bijvoorbeeld die tekst over de opera. Verderop werd het beter, met teksten over gastronomie, intelligentie en dakloosheid."

Van Vreeswijk is het met Van den Akker eens: "Die tekst over de operazaal die verbouwd werd of zo, daar snapte ik echt helemaal niks van." Hij is niet de enige die het examen lastig vond. Bij de klachtenlijn van het LAKS zijn inmiddels circa 450 klachten gemeld.

Scholieren die het examen willen nakijken, moeten nog even geduld hebben. De antwoorden komen vrijdag om 17.00 uur online.