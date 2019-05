Een handjevol examenkandidaten van het vmbo maakte woensdagochtend het examen Fries. Op de laatste examendag voor vmbo'ers moesten 91 kandidaten uit het hoge noorden nog even zwoegen op het examen van hun officiële taal.

Voor kandidaat Nathan de Jong (15) uit het Friese dorp Balk was het zijn laatste examen. "Het ging wel, maar ik vond het wel iets lastiger dan vorig jaar." De Jong vond de teksten best ingewikkeld. "Vooral die over volksverhalen was lastig. De vragen over die tekst vond ik moeilijker."

Docent Tjeerd Kooistra kan begrijpen dat Nathan daar wat meer moeite mee had. "Die was wat abstracter. Dat gold ook voor de tekst over het koeienstandbeeld Us mem in Leeuwarden."

De twee laatste teksten in het examen gingen over e-bikes. "Die waren beter te doen", vindt zowel Kooistra als De Jong. Kooistra: "Daarbij konden de scholieren zich beter een voorstelling maken, denk ik. Ik vond het prettig dat die teksten aan het einde kwamen."

'Representatief voor de leerstof'

Wel zat er een vraag in over die teksten waar De Jong moeite mee had. "We moesten vijf redenen geven waarom de vrouw in de tekst e-bikes leuk vond. Die redenen stonden in één alinea en ik vond het best lastig om er vijf uit te halen. Uiteindelijk heb ik er wel vijf opgeschreven."

Over het algemeen vond Kooistra het een prima examen. "Iedereen was op tijd klaar en het was een mooi representatief examen voor de leerstof. Er zaten niet echt vragen in waar ik over struikelde."

De docent vindt het soms wel jammer dat het examen Fries altijd aan het einde van de examenperiode plaatsvindt. "Ik ben wel benieuwd hoe het examen gemaakt zou worden als het aan het begin zou zijn. Dan is de spanningsboog toch wat hoger."