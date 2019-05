Ruim 26.000 havisten maakten dinsdagmiddag het examen scheikunde. Een pittig vak om de examenperiode mee af te sluiten. De chemie tussen kandidaat en het examen was voor sommigen dan ook ver te zoeken, zoals bij Marijn Buijse (17).

Hij neemt lacherig de telefoon op: "Oh jongens, dat was niet best." Van tevoren had Buijse er al rekening mee gehouden dat dit examen lastig ging worden. "Ik begreep er niet veel van, dat was eigenlijk het hele jaar al zo", vertelt hij.

Dinsdagmorgen probeerde hij de zaak nog te redden door het onder scholieren beroemde filmpje Scheikunde in 70 minuten van YouTube-docent Sieger Kooij te bekijken. "Daar heb ik nog wel wat uit gehaald. Maar toen ik dat aan vrienden vertelde, zeiden zij: 'Weet je dat nu pas?'"

Gelukkig ging het niet bij iedereen zo dramatisch. Leoniek Derene (16) klinkt juist extreem opgelucht. "Voor mijn gevoel ging het heel goed. Ik word nu boos aangekeken door mijn vriendinnen, want zij vonden het wel moeilijk", lacht ze. "Normaal ben ik redelijk goed in scheikunde, maar slecht in de rekenvragen. Maar op dit examen kon ik vier van de vijf rekenvragen prima maken", aldus Derene.

Moeilijker dan vorig jaar

Volgens Carolien Grootendorst (17) was het examen wel voorspelbaar. "Er zaten dezelfde soort vragen in als vorig jaar. De eerste helft ging echt goed, maar daarna verloor ik wel mijn concentratie. Dan is het wel moeilijker om gefocust te blijven en goed te blijven lezen. Ik moest steeds vaker even terug in naar de tekst, om opnieuw de vraag te lezen."

Grootendorst hoopt op een goed cijfer. "Ik ga volgend jaar studeren om scheikundedocent te worden, dus dat zou leuk zijn. Maar gelukkig telt vooral motivatie en niet je examencijfer."

Docente Jenny Hoefnagels kan dat goed begrijpen. "Het examen scheikunde is voor veel scholieren best pittig, zeker als het helemaal aan het eind plaatsvindt. Het examen was op zich prima en de lengte was goed. Ik denk dat het wel wat moeilijker was dan vorig jaar", concludeert Hoefnagels.

Vraag 17 leidt tot problemen

Grootendorst noemt vraag 17 als een vraag waarbij ze in de problemen kwam. "Je moest berekenen hoelang een vrachtwagen kon rijden tot een bepaalde stof uitgewerkt was. Er stonden heel veel gegevens in de tekst en ik wist niet waar ik moest beginnen." Hoefnagels had al verwacht dat scholieren moeite zouden hebben met deze vraag. "Er zat zoveel tekst bij deze vraag en die bevatte een opsomming van gegevens, dat maakt het moeilijk."

Verder miste Hoefnagels nog wel wat onderwerpen in het examen. "Er zat bijvoorbeeld geen vraag in over zuur-basereacties. Dat is een groot onderwerp binnen het vak scheikunde." Derene was daar alleen maar blij om. "Niet erg dat het niet in dit examen zat, want daar snapte ik namelijk niks van." Verder had Hoefnagels nog wel wat vragen verwacht over polymeerchemie.

Klachten en prognose

Over het examen scheikunde druppelen mondjesmaat klachten binnen. Op dit moment zijn het er iets meer dan vijfhonderd. Er is nog geen duidelijk beeld van klachten over specifieke vragen.

Grootendorst, Buijse en Derene zijn nu allemaal klaar met hun examens. Nu begint het lange wachten tot de uitslag.

Buijse krijgt van zijn school overigens begin juni al een prognose. "Onze school berekent op basis van je behaalde aantal punten en een schatting van de N-term of je waarschijnlijk wel of niet geslaagd bent. Die prognose horen we dan op 3 juni", legt hij uit. "Als je dan waarschijnlijk gezakt bent, dan heb je iets langer de tijd om je voor te bereiden op de herkansingen."