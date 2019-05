Vmbo'ers begonnen dinsdagmiddag aan het examen beeldende vakken, een examen dat over het algemeen goed te doen was. "Het was echt makkelijk. Je moest goed kijken, maar dan kon je de meeste vragen makkelijk invullen", zegt Amber Mersmann (15).

Ook Zola Beumer (15) vond het examen makkelijk: "Volgens mij ging het examen prima. Ik had eerlijk gezegd niet zoveel geleerd. Ik had één keer alle begrippen doorgenomen."

Whitley Roon (15) had ook niet geleerd voor dit examen. "Mijn docent had gezegd dat je twee begrippen, aspecten van de voorstelling en aspecten van de vormgeving, met de bijbehorende kenmerken goed moest kennen. In het examen moest je veel kunstwerken verklaren aan de hand van deze aspecten. Het was dus fijn dat mijn docent hier zo op had gehamerd." Mersmann en Bregje Pontzen (16) hadden wel geleerd. Ze maakten als voorbereiding op dit examen veel oude examens.

De onderwerpen in het examen werden ook door veel leerlingen als prettig ervaren. Een examen met hedendaagse onderwerpen scoort altijd goed bij de scholieren. "Ik vond het een leuke toets, een deel van het examen ging over modeontwerpers Viktor & Rolf", vertelt Beumer. Ook Mersmann was tevreden over de onderwerpen die in het examen terugkwamen.

De hanteringswijze van Schiele

Hoewel Mersmann het examen goed te doen vond, had ze wel moeite met vraag 10. Daar werd gevraagd om de hanteringswijze van de Oostenrijkse kunstenaar Egon Schiele uit te leggen. "Ik kende die kunstenaar niet, dus wist ik niet goed wat ik bij die vraag moest invullen."

De meeste scholieren die we spraken, waren op tijd klaar met het examen. "Ik was na een uurtje al klaar, net als bijna al mijn klasgenoten", vertelt Mersmann. Ook Beumer was al vroeg klaar met het examen.

'Ik was er echt klaar mee'

Hoewel Pontzen het examen prima te doen vond, verloor ze tijdens het examen wel haar concentratie. "Ik was er echt klaar mee. Dit was mijn laatste examen, dus ik denk dat het daardoor kwam."

Voor de meeste vmbo'ers zit de examenperiode er nu op. Zij kunnen nu gaan genieten van een welverdiende en lange vakantie.