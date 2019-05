Dinsdagochtend deden veel van de 22.514 havisten met aardrijkskunde in hun pakket hun laatste examen. De eerste reacties zijn een beetje mat.

"Het ging wel oké, het was minder moeilijk dan ik dacht", vertelt Louk van Loon (17). "Het examen was eigenlijk niks bijzonders, er is niks wat me echt is opgevallen. Als je de begrippen goed geleerd had, kon je veel vragen zo invullen. Ik denk op dit moment vooral aan mijn vakantie, die net begonnen is."

Ook Renante Smetsers (17) ging snel door het examen heen. "Ik vond het goed te doen, ik heb denk ik wel een voldoende gehaald." Hij is nog niet van de examens af, dinsdagmiddag legt hij namelijk nog het scheikunde-examen af: "Dat wordt lastiger, denk ik."

Zowel Van Loon als Smetsers was op tijd klaar. "Ik kon het zelfs nog helemaal nakijken", zegt Van Loon. Dit gold ook voor Julia van den Wijngaard (17). "Ik was zo snel klaar dat ik me afvroeg: klopt dit wel, heb ik alles wel goed gedaan?"

Volgens docent David Pijpaert hoeven de leerlingen zich daar geen zorgen over te maken. "Ook bij mij in de klas waren veel leerlingen ruimschoots op tijd klaar."

Lekker begin

Pijpaert heeft het examen net doorgebladerd en komt ook tot de conclusie dat het examen best wel te doen was. "Er zaten geen gekke dingen in, over elk domein werd iets gevraagd."

Hij benadrukt dat het examen ook fijn begon: "Met een makkelijke vraag over Hawaï, scholieren herkennen als het goed is meteen dat dat een hotspot is. Het is lekker om met zo'n vraag te beginnen, dan wordt het geen worsteling en heb je meteen het idee dat het wel loopt."

Anouar El Mayzani (17) vond het examen niet pittig, alleen met vraag 9 had hij moeite. "Je moest twee argumenten geven waarom Groot-Brittannië ontwikkelingshulp moest stopzetten. Daar heb ik echt poep opgeschreven."

Pijpaert kan dit begrijpen: "Eén argument moeten scholieren nog wel kunnen bedenken, maar ik snap dat ze misschien moeite hadden met een tweede argument."

Bijlage bij de atlas

Van den Wijngaard viel het op dat er een vraag in zat over Inditex, het kledingbedrijf waar bijvoorbeeld ZARA en Pull & Bear onder vallen. "Je moest beantwoorden waarom er een filiaal van de ZARA in New York geopend bleef. Dat vond ik wel leuk, want ik had al eens over dat bedrijf gelezen. Daardoor had ik al een beetje voorkennis." Ook de vragen over de achterstandswijken in Utrecht pasten in haar straatje. "Ik woon vlak bij Utrecht, dus ik kende die wijken wel."

Pijpaert voegt over die laatste vraag nog toe dat scholieren veel baat konden hebben bij de bijlage. "Scholieren gebruikten dit jaar de 55e druk van de Bosatlas, maar daar stonden nog niet alle kaarten in die nodig waren op het examen. Je kreeg dus een extra bijlage. Die bijlage bevatte handige informatie om de vragen over Utrecht te beantwoorden. Het zou kunnen dat niet alle scholieren dit gezien hebben."

Bij de klachtenlijn van het LAKS zijn tot op heden pas 315 klachten gemeld. Afgaande op de reacties, zal het examen geen klachtentopper worden.