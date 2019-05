De 20.787 vwo'ers die zich maandagmiddag met rekenmachines op zak op het examen wiskunde A stortten, hadden misschien meer gehad aan een leesbril. Het examen bevatte veel grafieken, maar was over het algemeen te doen. "Bij de opgave over aardbevingen kon ik echt niet goed zien welke jaartallen nou onder welk streepje stonden. Het aflezen was daar echt lastig", vertelt Mirthe Westrik (18).

Ook docent Menno Lagerwey, die zelf het examen al heeft gemaakt tijdens het surveilleren, was verrast door de hoeveelheid opgaven waarbij getallen moesten worden afgelezen. "Dit moet heel precies gebeuren met een geodriehoek. Ik hoop dus heel erg dat de leerlingen die mee hadden en dat ze door het aflezen niet vastliepen. De opgaven zelf waren wel te doen namelijk."

Prettig vond Bibi Doesburg (17) dit niet. "Het was gewoon heel onhandig, omdat ik soms niet wist of ik wel met het goede getal aan de slag ging." Lagerwey hoopt dan ook dat de correctievoorschriften hier soepel in zullen zijn.

'Normaal ben ik best goed in wiskunde'

Voor Anne Kock (18) was dit examen een lastige opgave, terwijl iedereen om haar heen het juist goed te doen vond. "Normaal ben ik best goed in wiskunde en na de oefenexamens waarvoor ik elke keer een cijfer rond de acht haalde, had ik er wel vertrouwen in. Maar nu denk ik dat mijn cijfer lager gaat uitvallen."

Gelukkig ging Kock met goede moed van start met het examen en ook Westrik had er aan het begin vertrouwen in. "De eerste opgave ging best wel lekker." De vwo'ers moesten aan de hand van een grafiek aangeven hoeveel goudplevieren er volgens de trend in 2020 zouden zijn. "Dat is een kwestie van goed kijken en op de juiste manier aflezen, dan is het best te doen", voegt Westrik eraan toe.

Verpakking van een bol

Toen Westrik het examen echter even doorbladerde, schrok ze even. "Wat ik heel vervelend vond, was dat logaritmisch schaalpapier. Ik dacht echt: dit is het enige wat niet in het examen gaat komen. Maar dat had ik dus mis."

Ook de opgave over verpakkingen waarbij de examenkandidaten onder meer met verschillende formules een andere formule moesten bewijzen, werd als lastig ervaren. Kock kwam hier niet doorheen en ook Doesburg heeft veel minuten aan deze opgave gezeten. "Ik heb echt een half uur van mijn extra tijd aan vraag 11 besteed. De rest had ik al wel af, maar ik kon er gewoon niet tegen dat ik het maar niet opgelost kreeg."

Lagerwey benoemt dat deze opgave, waarbij de leerlingen moesten optimaliseren, vrij onverwacht was. "De wiskunde zelf was redelijk standaard, maar dit onderwerp is lang niet in een examen voorgekomen, dus ik hoop dat ze zich thuis nog even goed hebben voorbereid. Anders kan ik me voorstellen dat het even lastig was."

Examen was aan de lange kant

Het valt de docent op dat er niet veel lastige algebra in het examen voorkwam. Hij is dan ook gematigd positief en zelfs een beetje opgelucht. "Bij de opgave over kentekens konden de scholieren echt punten pakken. Vraag 6 en 7 hadden zo in het wiskundeboek van 4 vwo kunnen staan. Dus het was fijn dat je daar al acht punten mee kon verdienen."

Wel was het examen wat aan de lange kant. "Er waren maar twintig vragen, maar omdat je zoveel precies moest aflezen, kostten de opgaven toch best wat tijd. Toen de tijd om was, waren er pas twee scholieren vertrokken", vertelt Kock.

Ook de leerlingen van Lagerwey bleven tot het eind zitten. "Maar dit was dan ook het advies dat ik had meegegeven", vertelt de docent. Westrik kwam gelukkig goed uit met de tijd en sluit daarmee haar examenperiode af. "Ik ga vanavond helemaal niks doen en morgen gewoon met vrienden afspreken."