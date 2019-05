Voor bijna 22.000 vwo'ers met een bètapakket was wiskunde B maandag het laatste examen. Volgens docent Menno Lagerwey was het examen erg lastig en was het contrast met het examen van vorig jaar "groot".

Jan-Willem van Ooijen (18) beaamt dit. "Het ging best slecht, ik heb vier of vijf vragen van de vijftien opgaven niet ingevuld. Daarnaast kwam ik bij andere vragen op onlogische antwoorden."

De achttienjarigen Tom Buitelaar en Wieke van Vlaardingen klinken tevredener. Het tweetal noemt het examen "redelijk te doen" en "minder erg dan verwacht".

Docent raadt aan klachten in te dienen over vraag 11

Vraag 11 is door veel scholieren én docent Lagerwey als 'horrorvraag' bestempeld. Volgens Lagerwey zaten er te veel moeilijke elementen in de vraag en moeten scholieren er klachten over indienen. "Een breuk, twee goniometrische functies, waarvan één met een kwadraat met twee onbekenden, en dan moest je ook nog de perforatie uitrekenen. Dat is veel te lastig."

De docent vindt verder dat er veel vragen in zaten waarbij de examenkandidaat iets moest bewijzen met algebra. "Dat vinden scholieren vaak lastig, want je hebt dan geen houvast, geen antwoord waar je naartoe moet werken. Wat het extra pittig maakte, was dat er in de opgaven regelmatig meerdere onbekenden waren", aldus Lagerwey.

'Vraag over kermisattractie was meer natuurkunde'

Volgens Van Vlaardingen zat er een vraag in die meer bij natuurkunde past. Ook deze mening deelt Lagerwey. "Het was de enige vraag waarbij context gegeven werd, dus een stukje tekst. Dat vinden mensen die wiskunde B doen vaak al wat lastiger, maar dan stelden ze daar ook nog een heel moeilijke vraag bij."

Hoewel het examen 'slechts' vijftien vragen telde, waren de meesten tot het einde bezig. "Met wiskunde is het altijd stressen qua tijd", aldus Van Vlaardingen. Ook Van Ooijen worstelde daarmee. "Omdat ik zo veel vragen niet kon invullen, was ik uiteindelijk wel op tijd klaar", zegt hij enigszins cynisch.

Bij de Eindexamenklachtenlijn van het LAKS zijn tot dusver bijna duizend klachten gemeld. Lagerwey besluit zijn reactie met een kleine geruststelling: "Ik denk dat de leerlingen wel mogen rekenen op een soepele N-term, in ieder geval hoger dan 1".