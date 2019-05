Het examen kunst was "goed te doen", vindt een deel van de 7.076 havisten die het maandag maakten. Wel is er verbazing over het gebrek aan kennisvragen in de eindtoets.

Voor de zeventienjarige Femke Buitenhuis was dit examen niet wat ze ervan had verwacht. "Kunst is heel veel leerwerk, maar in dit examen werd juist heel veel naar inzicht gevraagd."

Janneke van den Broek (18) deelt die mening. "In dit examen werd gewoon heel weinig naar kennis gevraagd. Het ging heel veel over toepassen en interpreteren."

Volgens docente Marjon Velsink van het Mondriaan College in Oss was het examen gefocust op kunstbeschouwing. Ze is het eens met leerlingen die zeggen dat zij helemaal niet hadden hoeven leren. "Als je goed kan analyseren, kwam je het examen ook goed door." Ze hoopt dat volgende examens "beter gebalanceerd" worden, met inzicht- en kennisvragen.

Vraag over autotune van Ronnie Flex redt 'saai' examen niet

Een onderwerp waar de scholieren rustig de tijd voor hebben genomen, ging over moderne muziek en hoe autotune daar invloed op heeft. In het examen werden havisten gevraagd om aan de hand van het nummer Energie van Ronnie Flex en Frenna aan te geven waarom mensen voor en tegen de gebruikte autotune in het nummer kunnen zijn.

Van den Broek vond deze vraag een beetje suf. "Het liedje was echt een mislukte poging om het examen leuk te maken." Ook Velsink spreekt van een saai examen. "De vraag over Ronnie Flex was dan nog de enige die een beetje leuk was, maar de rest van de onderwerpen waren vrij oubollig."

Romantiek

Hoewel er niet veel werd gevraagd naar kunststromingen, zat de romantiek wel weer in het examen. Volgens scholieren in een iets andere vorm: "Ik had verwacht dat het examen weer zou beginnen met ballet uit de romantiek, maar dat was nu niet het geval. Nu moesten we het centraal station van Amsterdam koppelen aan deze kunststroming", aldus Buitenhuis.

Ze vond dit een aangename verrassing. "Het ballet wordt in lessen en oefenexamens altijd al gekoppeld aan de romantiek. Ik vond het juist een leuke afwisseling dat we nu meer over bouwkunst kregen in het begin en dat het ballet terugkwam bij het modernisme."

Bij het LAKS is het rustig. Een kleine 150 klachten hebben de klachtenlijn bereikt.