Vwo'ers met filosofie in hun pakket hadden maandag een zware dag. Maandagochtend moesten de 3.628 scholieren de werkelijkheid en de zin van het bestaan bevragen, terwijl ze 's middags bij wiskunde geacht werden het enige juiste antwoord te geven.

"Twee keer drie uur zitten, dat is pittig", vindt ook de zeventienjarige Marinka Hack.

De examenmakers hadden het de scholieren echter niet al te moeilijk gemaakt. "Als je goed geleerd had, was dit examen te doen. En zelfs als je minder goed geleerd had, dan kon je er wel iets van maken. Je kon bijvoorbeeld veel opzoeken in het woordenboek", vertelt Hack.

Emma Voogd (17) is het met Hack eens. "Ik was blij verrast, het ging echt wel goed. Het was fijn dat je steeds kon terugvallen op de teksten. Je hoefde niet zoals in vorige examens zelf filosofen, hun gedachtegoed en bepaalde stromingen te combineren. Vaak werd er in de tekst zelf al een naam gegeven of gedachtegoed uitgelegd", licht zij toe.

Opgave over Goodbye Lenin 'leuk'

Olav Koning (18) had iets meer moeite met het examen: "Ik vond het best wel lastig. De eerste tekst was meteen diep, die ging over het bestaan en of je wel echt zelf kunt denken."

De opgave over de film Goodbye Lenin vond hij echter leuk. "Die ging over de fictieve werkelijkheid die een jongen schept voor zijn moeder, die ontwaakt uit een coma na de val van de Berlijnse Muur." Ook Voogd en Hack viel deze vraag in positieve zin op. Hack: "Ik had bij geschiedenis al fragmenten van de film gezien, dat was handig. Maar ook in de tekst werd het verhaal goed uitgelegd."

Docente Katherine Gardiner sluit zich aan bij de scholieren: "Deze film en de vragen die erbij hoorden, waren zeer toepasselijk voor het thema scepticisme."

Veertien kantjes vol geschreven

Gardiner is ook enthousiast over de rest van het examen. "De vragen waren goed verspreid over de inhoud en er zaten geen immens complexe situaties in. Volgens mij kende dit examen geen grote verrassingen", aldus de docente. "Er zaten bovendien maar weinig vragen in over andere onderwerpen, zoals ethiek. Dat was wel fijn voor de leerlingen, want die stof is misschien al wat weggezakt."

Het enige nadeel aan dit examen was het vele schrijfwerk. "Ik heb mijn handen helemaal kapot geschreven", vertelt Voogd. "Ik heb zeker acht kantjes vol gepend en een vriendin van mij had er zelfs 10,5. Je moet gewoon heel veel schrijven, voor relatief weinig punten."

Dat is niet alleen voor de scholieren zwaar. "Ik begreep dat enkele van mijn leerlingen zelfs veertien kantjes beschreven hebben, en dat moeten wij dus allemaal binnen korte tijd nakijken", lacht Gardiner.

Filosofie én wiskunde

Hack, Voogd en Koning hebben geen klachten over het examen zelf, maar wel een tip voor de planners. "Voor veel scholieren met filosofie in hun pakket is wiskunde een lastig vak, dus dat ze filosofie en wiskunde op één dag plannen, begrijp ik niet", legt Voogd uit. Gardiner onderschrijft dit: "Die combinatie van examens is inderdaad wat onfortuinlijk."

Een klacht hierover indienen heeft volgens de scholieren niet zo veel zin, omdat zij daar niets meer aan hebben. Ook over de inhoud van het examen zal niet veel geklaagd worden, want het zat prima in elkaar. Op het moment van schrijven zijn er pas dertien klachten binnen bij het LAKS.