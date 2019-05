Bijna 25.000 vwo'ers bogen zich vrijdagmiddag over het examen natuurkunde. Veel scholieren bleven tot het einde zitten. "Ik was twee minuten voor tijd klaar en er was nog niemand weg uit de zaal", vertelt Niels Vreeswijk (17).

Ook Noëlle Schuijtvlot (17) kwam in tijdnood, ondanks extra tijd wegens haar dyslexie. "Ik had nog vijf minuten over en zes vragen niet beantwoord. Uiteindelijk heb ik er twee open moeten laten", vertelt ze.

Vreeswijk en Schuijtvlot weten allebei niet zeker of het nou goed ging. Schuijtvlot: "In begin dacht ik echt: ah lekker, dit gaat goed. Maar daarna werd het moeilijker en moeilijker." Ze was wel blij dat er geen vraag in zat over modelleren. "Dat vindt iedereen echt moeilijk."

Vreeswijk is ook nog een tikje onzeker over hoe het ging. "Normaal ben ik goed in natuurkunde, maar dit examen was echt anders dan alle andere examens", zegt hij. "Er waren heel veel theorievragen en je hoefde maar weinig te rekenen. Veel van wat we in de les behandeld hadden, kwam niet terug."

'Had gerekend op rekenvragen met iets meer diepgang'

Docent natuurkunde Ade Hoekstra kan zich goed inleven in de reacties van deze scholieren. "Ik vond het een atypisch examen. Er waren inderdaad heel veel 'leg uit'-vragen in vergelijking met voorgaande jaren. Ik denk dat scholieren die het moeilijk vinden om onder woorden te brengen waarom iets zo is, dit examen lastig vonden. In die zin was het examen wel wat onevenwichtig, ik had wel gerekend op rekenvragen met iets meer diepgang."

Dat leerlingen in tijdnood kwamen, zag Hoekstra in zijn eigen klas ook. "Vrijwel iedereen bleef tot het einde zitten. Ik kan me voorstellen dat leerlingen veel tijd verloren met het uitleggen en het opschrijven van de antwoorden. Ik hoorde van één leerling dat hij zeven kantjes volgeschreven had", licht hij toe.

Als je wegens tijdnood het einde van het examen niet haalde, was dat overigens wel jammer volgens Hoekstra: "De makkelijkste vragen zaten namelijk aan het begin en het einde, zonde als je daar dus niet aan toekwam."

Bengt Joziasse (17) herkent dat. "Opgave 1 en 5 gingen goed, maar de opgaven in het midden vond ik heel moeilijk." Hij gaat niet erg positief zijn weekend in: "Het zal echt afhangen van de n-term. En ik heb sowieso nog geen weekend, want ik maak morgen nog het IB-examen."

Prachtige contexten

Bas Tissing (18) kent echter geen enkele twijfel over dit examen, hij is heel enthousiast. "Het ging supergoed, ik vond het heel makkelijk. Ik moest zelfs even controleren of het geen havo-examen was", jubelt hij. De rekenvragen vond hij heel makkelijk, vooral de eerste. "Je moest de gemiddelde snelheid berekenen van een schaatsster en een hardloopster, dat is echt mavo-stof", aldus Tissing.

Hoekstra vond het niveauverschil tussen de makkelijke vragen aan het begin en eind, en de moeilijke vragen in het begin echter wel groot. "Misschien wel te groot", besluit hij.

Schuijtvlot hoopt in elk geval op een soepele n-term. "Ik heb net even gekeken, ik heb sowieso één antwoord goed, dus ik heb geen 1", lacht ze. Bij de klachtenlijn van het LAKS zijn inmiddels ruim twaalfhonderd klachten binnen, geen schokkend aantal.