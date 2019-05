27.529 havisten bogen zich vrijdagmiddag over het examen biologie. De reacties zijn wisselend, bij het LAKS kwamen 1.982 klachten over de toets binnen.

Terwijl Maayke Schraa (18) het een makkelijker examen vond dan vorig jaar, vond Leoniek Derene (16) het examen van dit jaar juist een stuk moeilijker. Volgens haar zaten er een aantal onderwerpen niet in, zoals het zenuwstelsel, fotosynthese en vertering.

Docent Eus van Hove van het VAVO Lyceum Amersfoort bevestigt haar uitspraken. "Je kunt niet alle examenstof dekken, maar ik was blij met de variatie aan onderwerpen." Hij noemt het examen dan ook niet te moeilijk en niet te makkelijk. "Het was een goede afspiegeling van wat de leerlingen hebben geleerd de afgelopen jaren."

De docent is blij dat het examen goed te doen was binnen de tijd. "Bij het vwo-examen biologie waren veel scholieren niet op tijd klaar, waardoor ze de laatste vragen moesten afraffelen. Dit examen was qua tijd prima."

Veel open vragen

Schraa was ook blij met het examen. Vorig jaar is ze gezakt en dit jaar ging het examen biologie een stuk beter. "Er zaten veel open vragen in, maar die waren prima te doen als je goed geleerd had." Die mening deelt Brenda Verheijen (17): "Het was een makkelijk examen met leuke onderwerpen."

Volgens het tweetal zaten er een aantal lastige vragen in, over bijvoorbeeld een ziekte uit het Midden-Oosten. "Daarover moest je vragen beantwoorden over immuniteit en antistoffen."

Derene vond het examen moeilijker dan verwacht en gaat een klacht indienen over een vraag over plasmadonatie. "De vraag was of het doneren van plasma nog steeds nodig is, maar het was niet duidelijk of ik het antwoord uit de bijbehorende tekst moest halen, of dat het daar los van stond. Daar ga ik een klacht over indienen."