63.309 vmbo'ers gingen vrijdagmiddag aan de slag met het examen Engels. De reacties op de relatief lange teksten zijn overwegend negatief.

"Normaal haal ik achten en negens, maar nu twijfel ik echt of ik een voldoende ga halen", vertelt de vijftienjarige Zola Beumer.

Natasja Kruithof (15) had ook verwacht soepeler door het examen heen te komen. "Bij oefenexamens maak ik vaak maar een paar foutjes, maar ik heb het gevoel dat het er nu meer zijn geworden. De teksten waren niet per se lang, maar ik moest echt vijf keer lezen voor ik het antwoord kon vinden."

Beumer sluit zich hierbij aan. "De eerste teksten had ik binnen vijf minuten af, dus ik dacht dat het wel goed zou komen, maar vanaf de eerste lange tekst wilde ik echt janken."

Bart Ongering, docent Engels bij Open Scholengemeenschap Bijlmer in Amsterdam, heeft de eerste vijf teksten van het examen bekeken. "Ik vond deze teksten eigenlijk wel te doen. Mijn leerlingen verlieten de zaal dan ook met een opgeheven hoofd. Het had moeilijker gekund."

Veel moeilijke woorden

Vooral tekst vijf over de toenemende krokodillenindustrie in Australië vonden de kandidaten moeilijk. "Nu ik die tekst weer zie, denk ik echt: ik heb het gewoon verknald", vertelt Shakyra Vintcent (16) na afloop van het examen.

Ze stond na een uur weer buiten. "Het is fijn als je genoeg tijd hebt, maar het is ook een beetje eng. Heb ik het dan wel goed gedaan? Het zijn toch twaalf teksten die we moeten maken."

Woordenboek vaak gebruikt door scholieren

"Ik begreep niks van tekst vijf omdat er gewoon veel moeilijke woorden werden gebruikt", zegt Beumer. Woorden als 'indigenous', 'derring-do' en 'conservationists' vond de vmbo'er erg lastig. Het woordenboek is door de scholieren dan ook vaak gebruikt.

Ongering onderstreept dat tekst vijf pittig was. "Er werden een paar vragen gesteld waarbij meerdere antwoorden als het goede antwoord gezien konden worden. Ook het onderwerp is natuurlijk vrij specifiek."

Opvoeden, robots en mobiele telefoons

De thema's van de andere teksten kwamen Beumer bekend voor. "Het ging weer over het opvoeden van kinderen, over robots en over mobiele telefoons. Het lijkt net of het Cito ons iets wil bijbrengen over telefoongebruik." Deze onderwerpen kwamen eerder voor in de examens Nederlands en Duits op vmbo-niveau.

Of Beumer een voldoende gaat halen voor dit examen, durft ze niet te zeggen. "Engels was het vak dat er voor moest zorgen dat ik die 5,5 gemiddeld ga halen, maar na vandaag vind ik het nog best spannend worden."

Ook Vintcent voelt de zenuwen. "Ik denk dat het nooit went om een examen te maken. Ik ben elke keer weer zenuwachtig."

Al met al gaat ze met een gemengd gevoel het weekend in, al lijkt ze ook thuis door het examen achtervolgd te worden. "Tekst vier ging over 'tiny houses' en dan open ik Netflix, staat er dit: 'Heb je Tiny House Nation al gezien op Netflix?'"