Muziek luisteren tijdens de examens is helaas niet toegestaan, behalve natuurlijk bij het examen muziek. 1.238 havisten moesten vrijdagochtend vragen beantwoorden over onder meer Nothing Really Matters van Mr. Probz en September van Earth Wind & Fire. "Het is altijd chill als je tijdens je examen naar leuke muziek kunt luisteren", aldus Carolien Grootendorst (17).

Lisa Hewett (18) vond het examen best goed gaan. "Ik vond het zelf makkelijker dan de oefenexamens, maar klasgenoten vonden dat juist niet." De havist vond het vooral fijn dat er leuke nummers in het examen langskwamen. "Normaal begint het met oude nummers, maar nu begon het meteen met Mr. Probz, dus dat was wel lekker inkomen." Over dat nummer kwam een vraag over intervallen. "Die was wel goed te doen", aldus Hewett.

'Veel details in het examen'

Grootendorst vond het examen wat lastiger te peilen. "Ik vond het examen van vorig jaar ook wel lastig, maar toen kwamen er wat meer kennisvragen in voor. Dat was nu minder." Er kwamen volgens de scholier veel vragen over details in het examen voor. "Bijvoorbeeld: wat is het motiefje van deze violist? Dat vond ik wel lastig want ik had de details wat minder goed geleerd."

Isabelle Welling (16) was juist beter voorbereid. "Ik bespeel zelf geen instrument, dus ik heb alles op school geleerd. Ik heb veel geoefend en de technische termen geleerd. De vragen daarover vond ik dus wel makkelijk. Bij een vraag moesten we bijvoorbeeld invullen wat de muzikale term is voor langzamer spelen. Daar heb ik 'ritenuto' ingevuld."

Vragen over instrumenten benoemen lastig

De vragen waarbij de havisten moesten benoemen welke instrumenten ze hoorden, vonden zowel Grootendorst als Welling lastig. Grootendorst: "Op een gegeven moment hoorde je twee instrumenten tegelijkertijd. De een was makkelijk te horen; dat was een piccolo. Maar de andere vond ik heel moeilijk te herkennen. Het kon wat mij betreft een trompet zijn, maar ook een hobo. Uiteindelijk heb ik trompet ingevuld." Ook Welling vond dat gedeelte lastig. "Ik ben daar nooit zo goed in, dus ik weet niet hoe dat is gegaan."

Hewett vond het vooral lastig om verschillen tussen muziekstukken te benoemen. "Je moest verschillen geven buiten het tempo of het volume. Ik vond het wel lastig om andere dingen te benoemen. Ik heb volgens mij gewoon ingevuld dat het ene stuk wat voller klink dan het andere en dat er een echo in zat."