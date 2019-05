Een klein deel van de vwo-examenkandidaten kwam donderdagmiddag in actie voor het examen tehatex. In totaal moesten 2.308 vwo'ers allerlei vragen beantwoorden over onder meer kunstwerken en maatsystemen. Zowel Bibi Doesburg (18) als Nadine Achtereekte (17) vond het examen goed te doen.

Tehatex is een samentrekking van tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen.

"Ik was van tevoren best bang voor dit examen, omdat ik niet wist wat ik precies kon verwachten", vertelt Doesburg.

Ook Achtereekte vond dat je je niet goed kon voorbereiden op dit examen. "Omdat elk jaar de thema's veranderen, is het lastig om te oefenen met het maken van oude examens." Ze heeft voor het examen vooral haar aantekeningen veel doorgenomen. "De aantekeningen die ik tijdens de lessen had gemaakt, sloten goed aan bij de vragen in het examen."

Bij Noa Marijn Vreekamp (18) ging het examen minder goed. "Het was echt een lang en pittig examen en er kwamen maar weinig theoretische vragen in voor. We moesten vooral veel kunstwerken met elkaar vergelijken."

De docent van Vreekamp had zijn scholieren voorbereid op vragen waarbij kunstwerken zouden moeten worden uitgelegd aan de hand van de thema's 'imitatio', 'variatio' en 'aemulatio'. Deze thema's kwamen volgens de scholier niet in het examen voor. "Daar baal ik wel van."

Het raadsel van figuur 7

Niet alleen Doesburg, maar ook Achtereekte en Vreekamp snapten niet veel van figuur 7. Hier werd de 'Modulor' van Le Corbusier afgebeeld. De Modulor is een maatsysteem gebaseerd op het menselijk lichaam en de wiskunde. "Ik weet echt niet wat deze afbeelding nou precies moest voorstellen", vertelt Doesburg. Ook Achtereekte begreep er niet veel van.

Het was een examen waarbij veel geschreven moest worden. Doesburg en Achtereekte zijn om die reden niet van plan om het examen te gaan nakijken. "Ik weet niet precies meer wat ik heb opgeschreven, dus dan ga ik alleen maar twijfelen als ik de antwoorden zie", vertelt Doesburg.

Achtereekte heeft al haar andere examens wel nagekeken. "Bij dit examen heb ik zulke lange antwoorden opgeschreven, dat nakijken lastig wordt. Ik was ook op tijd klaar, dus ik had geen zin om nog te gaan wachten op mijn antwoordblad."

Vreekamp heeft nog niet eerder geklaagd over een examen, maar dit keer gaat ze dat wel doen. "Ik had nog maar dertig minuten de tijd en toen was ik pas bij vraag 18 van de 28 vragen. Ook al mijn klasgenoten hadden tijdnood. Ik ga dus klagen over een te lang en te moeilijk examen."