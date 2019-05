Het regent klachten na het vmbo-examen wiskunde. Maar liefst 55.447 vmbo'ers moesten donderdagmiddag aan de bak en de reacties liegen er niet om. "Zelfs als je goed bent in wiskunde, was dit examen niet te doen", zegt Daphne Wikkerink (16).

Wikkerink gaat net als veel van haar klasgenoten een klacht indienen bij de eindexamenklachtenlijn van het LAKS. Daar kwamen binnen een uur na afloop van het examen al meer dan 3.200 klachten binnen.

Die gaan vooral over de lengte van de toets en hoe lastig de vragen waren, vertelt Bibi Reiniers, klachtencoördinator van het LAKS.

'Ik heb maar wat ingevuld bij vraag over geodriehoek'

Vooral over vraag 13 tot en met 16 waren veel vmbo'ers niet te spreken. "Die heb ik extreem slecht gemaakt. Normaal ben ik goed in wiskunde, maar ik heb er wel 25 minuten naar gestaard", zegt Natasja Kruithof (15). Zij had het idee dat ze bij die 'geodriehoekvraag' cijfers miste om tot een antwoord te komen. "Ik heb maar wat ingevuld uiteindelijk. Misschien krijgt ik dan nog wel een puntje."

Ook Sharon ten Hoeve (16) en Wikkerink zeggen na afloop bij die vraag maar wat gedaan te hebben. "Ik snapte de vraagstelling niet eens. Gelukkig heb ik wiskunde als extra vak: ik kan een vier halen en alsnog slagen", zegt Wikkerink.

Niet alleen die vraag was "extreem lastig", ook de rest van het examen ging Ten Hoeve niet goed af. De toets was volgens haar anders dan de proefexamens die ze maakte. "Ik weet dus echt niet of ik het heb gehaald."

'Bijna de hele zaal zat in tijdnood'

Ook doen ze hun beklag over de hoeveelheid vragen (24) die ze in de korte tijd moesten beantwoorden. Wikkerink: "Bijna de hele zaal zat in tijdnood en veel klasgenoten bleven tot het einde zitten."

Die tijdnood voelde Ten Hoeve vooral doordat er voor veel vragen extra berekeningen nodig waren. "Alles uitrekenen, duurde hartstikke lang", zegt ze.

Wikkerink vult aan: "Bij mij bleef iedereen tot het einde zitten. Dit examen was behoorlijk ellendig."

De tijdsdruk die de leerlingen voelden, snapt wiskundedocent Tom van Wanrooij goed. Hoewel elk examen wiskunde zo'n 24 vragen bevat, hadden veel vragen in deze toets volgens hem behoorlijk wat voorwerk nodig.

"Leerlingen moesten de vraag vaak twee keer goed doorlezen. Bijvoorbeeld de vraag over regentonnen. Wat bedoelen ze nou echt?", vroeg hij zich hardop af. Ook bij hem in de zaal bleef 60 procent van de vmbo'ers tot het einde zitten.

'Examen was goed te doen'

Los van die lastige examenvraag, was de toets volgens Van Wanrooij goed te doen. "De 'geodriehoekvraag' was de enige echt meetkundige vraag. Voor de rest van de vragen kwam je met basiskennis best een eind", zegt hij. Daarom heeft hij goede hoop dat veel van de leerlingen het examen positief hebben afgesloten.

Docent Eva Noom: "Hoewel zo'n 80 procent tot het einde bleef zitten, kreeg ik achteraf bijna alleen maar positieve reacties." Het moeilijkste zat volgens haar in het midden, waardoor leerlingen daar bleven haken en in tijdnood kwamen.