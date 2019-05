Van Miley Cyrus tot een opera uit het jaar 1640; er kwam donderdagochtend van alles voorbij tijdens het examen muziek dat 940 vmbo'ers maakten. "Ik sloeg helemaal dicht toen ik de vragen zag", zegt Lizzy Barnhoorn (15).

Barnhoorn had voor het examen heel veel oefenexamens gemaakt. Dat mocht niet baten, want volgens haar kwamen de vragen helemaal niet overeen met de vragen die ze had geoefend. "Riff, ritenuto, allemaal begrippen die we op volgorde moesten zetten. Dat heb ik in een oefenexamen nog nooit hoeven doen", zegt ze.

Joris Otte (16), die na zeventig minuten al buiten stond, noemt het een "rare toets". "Sommige vragen waren zo makkelijk, dat ik het bijna niet kon geloven. Ik heb óf een 3 of een 7. Ik hoop natuurlijk op die 7 en op een hoge N-term", zegt hij.

Wat er dan zo raar aan het examen was? Daar zijn de vmbo'ers het over eens: een vraag over hoe liefde en geluk in een videoclip is te herkennen. "Ik heb maar geantwoord dat je rode ballonnen zag in de vorm van een hartje", zegt Otte.

Ook werd er volgens hem veel gelachen in de clip, dat zou dan moeten duiden op geluk. Daarnaast was het heel zonnig, vult medekandidaat Amber Hooijmans (15) aan. "Ik denk dat ik deze vraag deels goed heb beantwoord."

Vraag met muziekfragment veel te lastig

Barnhoorn, Otte en zijn klasgenoot Isabel van Leeuwen (17) doen hun beklag over een veel te lastige vraag. Daarbij moesten ze luisteren naar een muziekfragment om vervolgens uit vier reeksen muzieknoten de goede te kiezen.

"Ik zag amper verschil tussen de opties. Ze leken zó erg op elkaar. Een noot die 3 millimeter hoger of later staat, dat moest het verschil uitmaken", zegt Otte. Ook Van Leeuwen en Barnhoorn vonden het verschil "amper te horen".

De instrumentenvraag was nog zo een waardoor de eindexamenkandidaten vertwijfeld achterbleven. "Veel te moeilijk", noemt Van Leeuwen de vraag waarbij ze de naam moesten geven van een muziekinstrument.

"Het eerste instrument was makkelijk: een djembé. Maar die andere? Ik had dat ding nog nooit gezien." "Eentje met ribbeltjes. Maar welke, geen idee", onderstreept Barnhoorn. Dat het aan het examen ligt en niet aan hun muziekdocent, is voor Otte duidelijk. "Wij hebben een hele goede docent muziek."

Onmiddellijk een klacht ingediend

Omdat ze het examen zo lastig vond, diende Van Leeuwen na de toets onmiddellijk een klacht in. Ze wil vooral laten weten dat de vragen over het noten lezen en de instrumenten veel te lastig waren. Zij was niet de enige die een klacht indiende. Een uur na afloop van het examen had het LAKS er vijftien binnen.

Toch was het volgens Van Leeuwen niet allemaal kommer en kwel. "We moesten met 49 vragen hard doorwerken, maar ik kwam wel uit met de tijd. En gelukkig was de vraagstelling duidelijk."

Dat vond ook Kayleigh van der Heijden (15). "Het is het makkelijkste examen wat ik tot nu toe heb gehad van muziek." Ook de begrippen waren volgens haar goed te doen. "Ik had goed geleerd en het scheelt dat we een woordenboek mochten gebruiken."